РИАМО - 5 фев. Централизованную систему водоснабжения запустят в новой Москве к 2025 году, для этого за счет городского бюджета на присоединенных территориях построят свыше 230 километров водопроводных сетей, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

Как отметил руководитель департамента Владимир Жидкин, объем водоснабжения в ТиНАО вырастет более чем в 10 раз - система сможет подавать потребителям около 250 тысяч кубометров воды в сутки. Также будет реорганизована система канализации.

«Специалисты работают над повышением качества водопроводной воды для жителей ТиНАО. Классическая технология отстаивания и фильтрации дополняется озонированием и использованием угольных фильтров. Это позволяет практически полностью очистить воду от органических загрязнений», - добавил Жидкин.

Технология озоносорбции позволяет практически полностью очистить воду от органических загрязнений. Озон не только окисляет неорганические и органические загрязнители воды, переводя их в нерастворимые соединения и в безопасные для живого организма формы, но и эффективно убивает болезнетворную микрофлору, устраняет неприятные запахи и привкус.

Фильтры с активированным углем предназначены для улучшения органолептических характеристик воды, таких как запах, цветность, вкус. Угольный фильтр удаляет из воды хлор и хлорпроизводные органические вещества, придающие воде неприятный запах и привкус.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина строительный комплекс уделяет большое внимание развитию инженерной инфраструктуры ТиНАО. На эти цели из бюджета города в ближайшие годы планируется потратить около 14 миллиардов рублей», - заключил Жидкин.