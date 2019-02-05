РИАМО – 5 фев. В Москве, предположительно, с героином полицейские задержали 27-летнюю пианистку Анну Коровушкину, которая собирала в Интернете деньги на лечение тяжелого заболевания, сообщает «Московской комсомолец».

«Талантливую пианистку Анну Коровушкину задержали 4 февраля полицейские Восточного округа столицы со свертком с неким веществом. Родная бабушка музыкантши предполагает, что это может быть сильными препаратами наркотического содержания, которые прописывают тяжелобольной внучке», – говорится в сообщении.

Ранее девушка принимала участие в ток-шоу на телевидении и несколько лет собирала в Сети деньги якобы на лечение редкого заболевания печени.

Многие интернет-пользователи подозревали девушку в мошенничестве и обвиняли ее в том, что она тратит деньги на героин, а все диагнозы у нее – поддельные.

Сотрудники полиции в настоящий момент выясняют все обстоятельства случившегося.

Модель Анну Глазову задержали в Москве за хранение героина>>