РИАМО - 5 фев. Территорию Казанского вокзала в Москве обследовали пожарные, сообщение о возгорании не подтвердилось, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

Ранее СМИ сообщали, что на Казанском вокзале горит крыша.

«Наши подразделения выезжали по адресу: Комсомольская площадь, дом 4. По данному адресу происходил процесс приготовления пищи. Территорию проверили», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возгорание на вокзале не обнаружили. Эвакуация людей не происходила.