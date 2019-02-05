РИАМО - 5 фев. В музее «Новый Иерусалим» пройдут экскурсии по выставке «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» в сопровождении сурдопереводчика для слабослышащих и глухих, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Экскурсии состоятся в рамках образовательной программы к выставке 13, 27 февраля и 13 марта 2019 года.

«Мы рады, что руководство музея вышло с инициативой организовать экскурсии для инвалидов по слуху. Подобного рода проекты делают искусство доступным каждому нашему получателю социальных услуг. Со своей стороны, мы поможем обществу глухих с транспортным обслуживанием и сопровождением», – отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Уникальность масштабного проекта «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» состоит в том, что эта выставка демонстрирует не просто отдельные предметы, а рассказывает историю развития Дома Фаберже.

Выставка проходит в музее «Новый Иерусалим» с 15 декабря по 24 марта и объединяет произведения известного бренда из коллекций российских и зарубежных музеев: музея Фаберже в Баден-Бадене (Германия), «Эрмитажа», музея-заповедника «Петергоф», Государственного исторического музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и Русского национального музея (Россия).

Посетителям специальных экскурсий предстоит увидеть более 400 экспонатов, многие из которых никогда не показывали широкой публике: ювелирные, интерьерные и камнерезные изделия, аксессуары, хрустальную утварь, драгоценную галантерею, жетоны, а также уникальные экземпляры царских подарков, знаменитые императорские пасхальные яйца, предметы из кабинета Его Императорского Величества и украшения членов императорской семьи.

Экспозиция входит в культурную программу проекта «Зима в Подмосковье».

В настоящий момент в Московской области проживает более 15 тысяч инвалидов по слуху.

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