РИАМО - 5 фев. Столичная полиция опровергла информацию СМИ о мужчине, который якобы планировал взорвать храм Илии Пророка в центре города, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный мужчина угрожает взорвать храм Илии Пророка на 2-м Обыденском переулке в Москве.

«Информация об угрозе взрыва в храме Илии Пророка в Хамовниках не соответствует действительности. По предварительным данным, произошла словесная перепалка между сотрудником охраны и мужчиной. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили в ОМВД для разбирательства обоих участников конфликта», – сказал начальник пресс-службы столичного главка МВД полковник Юрий Титов.

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