РИАМО - 6 фев. В Российской академии наук (РАН) в Москве в среду пройдет церемония открытия Международного года периодической таблицы химических элементов, это открытие даст старт официальным мероприятиям: образовательным и научным конференциям.

2019 год провозглашен генеральной ассамблеей ООН Международным годом периодической таблицы химических элементом. Это связанно с тем, что в этом году исполняется 150 лет со дня открытия периодического закона химических элементов ученым Дмитрием Менделеевым.

В рамках этого года по всему миру проходит достаточно большое количество мероприятий. В России запланировано издание книг, проведение акций, цикл документальных передач о Менделееве.

Дмитрий Менделеев – русский ученый-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог. Был профессором Санкт-Петербургского университета, членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Среди наиболее известных открытий – периодический закон химических элементов, один из фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания.

Периодическая таблица химических элементов – классификация химических элементов, устанавливающая зависимость различных свойств элементов от их заряда атомного ядра.