РИАМО - 6 фев. Следствие просит продлить срок ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину до 8 апреля, материалы будут рассматриваться в Тверском районном суде Москвы в среду.

Срок содержания в СИЗО №2 «Бутырка» полузащитника «Краснодара» Мамаева и нападающего «Зенита» Кокорина истекает 8 февраля.

«Материалы о продлении срока содержания под стражей до 8 апреля 2019 года в отношении Мамаева П.К., Кокорина А.А., Кокорина К.К., Протасовицкого А.С. назначены к рассмотрению в судебном заседании на 6 февраля 2019 года», – говорится в сообщении.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием.

Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.