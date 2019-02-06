РИАМО - 6 фев. Прощание с российским рэпером Кириллом Толмацким (Децл) состоится в среду в морге Центральной клинической больницы Москвы.

Церемония прощания с музыкантом начнется в 11:00 в морге Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко, дом 25.

Похороны Толмацкого по решению его родственников пройдут в закрытом режиме. По данным СМИ, его похоронят на Пятницком кладбище.

Рэпер скончался в ночь на 3 февраля после выступления в ночном клубе Posh в Ижевске. Предварительной причиной смерти артиста названа сердечная патология. Экспертиза не выявила в его крови наркотических веществ.

Толмацкий родился в 1983 году. В 2000 году он выпустил альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Наиболее известные песни Децла – «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь» и другие.

Новый клип Децла разместят в Сети в день прощания с музыкантом>>