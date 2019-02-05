РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 фев. Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги изменится 12 и 13 февраля в связи с путевыми работами на станции «Тушино», отменят 10 электропоездов, сообщается на сайте ЦППК.

«Режим движения ряда электропоездов Курского и Рижского направлений временно изменится 12 и 13 февраля в связи с тем, что на станции «Тушино» в дневное время будут проводиться путевые работы. В связи с этим отменены 10 электропоездов», – говорится в сообщении.

Изменения коснутся электричек 6312/6311 «Новоиерусалимская – Подольск» (время отправления 06:05); 6318/6317 «Нахабино – Подольск» (время отправления 07:40), 6364/6363 «Подольск – Нахабино», (время отправления 09:35), 6366/6365 «Подольск – Румянцево» (время отправления 09:56), 6206 «Румянцево – Москва (Рижский вокзал)» (время отправления 10:03), 6513 «Москва (Рижский вокзал) – Новоиерусалимская» (время отправления 13:10).

Также отменят электрички 6616 «Нахабино – Москва (Рижский вокзал)» (время отправления 13:12), 6009 «Москва (Рижский вокзал) – Шаховская» (время отправления 14:26), 6012 «Шаховская – Москва (Рижский вокзал)» (время отправления 18:03 и 6623 «Москва (Рижский вокзал) – Нахабино» (время отправления 21:34).

ЦППК принесла свои извинения и попросила пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.