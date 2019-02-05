РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 фев. Полицейские сняли оцепление возле торгового центра «Выходной» в подмосковных Люберцах, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник правоохранительных органов.

Во вторник поступил звонок о минировании ТЦ «Выходной». На месте работали сотрудники ГИБДД, медицины катастроф, пожарно-спасательной части №27, кинологи с собаками. Полицейские организовали оцепление, эвакуированных людей попросили покинуть территорию в радиусе 200 метров.

«Торговый центр «Выходной» открыли», – сказал сотрудник полиции.

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