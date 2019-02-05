РИАМО - 5 фев. В Подмосковье грузовой автомобиль столкнулся с груженным самосвалом, в результате столкновения маршрутку, стоявшую на обочине, присыпало песком, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы «Мострансавто».

«По предварительной информации, пассажирский автобус Mercedes Sprinter совершил вынужденную остановку на обочине в связи с подозрением водителя на пробитое колесо. С двигавшимся за ним самосвалом, груженным песком, совершил столкновение грузовой автомобиль, в результате чего самосвал опрокинулся, откидной борт задел заднюю часть автобуса и песок высыпался на пассажирское транспортное средство», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пассажиры и водитель автобуса не пострадали. На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД.

Собеседник уточнил, что на основании договора с «Мострансавто» об оказании комплекса услуг, направленных на обеспечение перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, пассажирские перевозки на маршруте №38 (Раменское – Бронницы) осуществляет компания ООО «Стартранс».