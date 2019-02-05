РИАМО - 5 фев. В городском округе Солнечногорск стартовала первая в феврале социальная ярмарка «Ценопад», которая пройдет до 10 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

На ярмарке организовано 42 торговых места, из них 16 продовольственных, 26 непродовольственных, и одна точка общественного питания.

«Как известно, «Ценопад» носит социальный характер и направлен на поддержку подмосковных производителей. Соответственно и цены на представленную продукцию ниже в среднем на 15% чем в других торговых объектах, в частности в сетевых магазинах», – отметил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он добавил, что акция «Ценопадный продукт» не только продолжается, но и список продуктов, которые попадают под эту категорию, постоянно расширяется. Скидка на «Ценопадные продукты» может достигать 70%.

В Солнечногорске скидки предоставляют более чем на 30 наименований продуктов питания: шиповник (от 250 рублей), мед (350 рублей), макароны (100 рублей за три упаковки), брынза (290 рублей за килограмм), барабулька (150 рублей), белорыбица холодного копчения (650 рублей), курага (200 рублей), а также мандарины, хурма, травяные чаи, масло, тушеная говядина, более 11 видов рыбы (от 145 рублей) и колбасные изделия (от 270 рублей).

«Социальная ярмарка «Ценопад» очень популярна среди жителей Московской области и организаторы проводят на постоянной основе мероприятия, направленные на улучшение ярмарки. В этом году запланировано расширение ассортимента предлагаемых товаров и ужесточение контроля за качеством продукции», – добавил Посаженников.

Он подчеркнул, что на каждой ярмарке в обязательном порядке присутствует специалист из управления ветеринарии, который осуществляет надзор за соблюдением требований ветеринарного законодательства.

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