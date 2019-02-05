РИАМО - 5 фев. Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту кражи дорогостоящей куртки у посетителя спа-салона на Комсомольском проспекте, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, ночью 4 февраля в дежурную часть отдела МВД России по району Хамовники обратился мужчина 1989 года рождения.

«Он заявил о том, что 3 февраля в период с 22:30 до 23:00 из прихожей спа-салона на Комсомольском проспекте, дом 28 неустановленное лицо тайно похитило его куртку стоимостью 113 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, добавил сотрудник пресс-службы.