РИАМО - 5 фев. Зеленоградский суд Москвы рассмотрит уголовное дело о сбыте и покушении на сбыт наркотиков в отношении восьми участников организованной группы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по городу Москве окончено производством уголовное дело о сбыте на территории Москвы, Зеленограда, Тверской области и покушении на сбыт наркотического средства – спайса. Перед Зеленоградским районным судом города Москвы предстанут восемь участников организованной группы», – сказал начальник управления информации и общественных связей столичного главка полиции Юрий Титов.

В ходе расследования было установлено, что в 2016 году двое организаторов незаконного бизнеса обустроили помещение для производства спайса в гаражном боксе в одной из деревень Солнечногорского района Подмосковья (ныне городской округ Солнечногорск – ред.). Далее участники преступной группы осуществляли реализацию наркотика.

Следственное управление УВД по Зеленоградскому округу Москвы возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота свыше 3 килограммов наркотических и психотропных веществ – спайса, гашиша, каннабиса, метанона, героина, амфетамина.

В одном производстве с уголовным делом соединены 14 уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в крупных и особо крупных размерах. К уголовной ответственности привлечены два организатора и шесть участников организованной группы.