РИАМО - 5 фев. В учебных заведениях Подмосковья активно проводятся профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, для работы с детьми спасатели проводят уроки в форматах квестов, викторин, тренировок, бесед, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Как уточнил Пестов, 2019 год в системе МЧС России определен годом предупреждения чрезвычайных ситуаций. При этом особый акцент сделан на работу с детской и юношеской аудиторией.

«Уроки безопасности проводятся в учебных заведениях Московской области на системной основе. В ходе таких уроков с педагогическим составом и учащимися проводятся тренировки и учебные эвакуации, для закрепления знаний о том, как правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации. Основная цель – разъяснить детям правила безопасного поведения при угрозе и возникновении опасных ситуаций», – подчеркнул Пестов.

Для эффективного донесения информации детям спасатели используют различные форматы – квесты, викторины, практические тренировки, открытые уроки, инструктажи и разъяснительные беседы.

Профилактические мероприятия проходят в различных образовательных учреждениях Московской области – детских садах, школах, колледжах, вузах, а также на объектах с круглосуточным пребыванием людей – интернатах и специальных школах.

«В 2018 году в учебных заведениях различного типа спасатели Подмосковья провели около 8 тысяч профилактических мероприятий», – добавляется в материале.