РИАМО – 5 фев. В крови скончавшегося рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) не нашли никаких следов наркотических веществ, сообщает ТАСС.

«Тело передали родственникам для доставки в Москву. Предварительно, наркотических веществ по результатам экспертиз не обнаружено», – говорится в сообщении со ссылкой на источник в правоохранительных органах Удмуртии.

Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в ночь на 3 февраля после выступления в ночном клубе Posh в Ижевске. Предварительной причиной смерти артиста названа сердечная патология.

Прощание с музыкантом состоится 6 февраля в морге Центральной клинической больницы в Москве. Похороны рэпера по решению его родственников пройдут в закрытом режиме. По данным СМИ, его похоронят на Пятницком кладбище.

Толмацкий родился в 1983 году. В 2000 году он выпустил альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Наиболее известные песни Децла – «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь» и другие.

Новый клип Децла разместят в Сети в день прощания с музыкантом>>