РИАМО – 5 фев. В «Мострансавто» завершились опытные испытания электробуса второго поколения КамАЗ-6282, которые начались в июне 2018 года на маршруте №1 «Степурино – Техникум» (Павлово-Посадское ПАТП), за время тестовой эксплуатации пробег транспортного средства составил более 12840 километров, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«По оценкам специалистов предприятия электробус продемонстрировал стабильные показатели работы в разных погодных условиях. По техническим характеристикам новая модель превосходит своего предшественника: транспортное средство может развивать скорость до 70 километров в час, запас хода на одной подзарядке – 56 километров. Полностью электробус заряжается за 4 часа», – отмечается в сообщении.

Электробус рассчитан на перевозку 85 человек, предусмотрено место для пассажиров с ограниченными возможностями.

«Транспортное средство оснащено усовершенствованным полностью низкопольным кузовом. Современная шумоизоляция обеспечивает акустический комфорт для пассажиров и водителя, в салоне установлен кондиционер для поддержания необходимого температурного режима», – перечисляется в материале.

Не менее важное преимущество – эффективная тормозная система, в которую включен режим рекуперации электроэнергии.

«Это третий по счету этап опытных испытаний электробуса: модификации данного транспортного средства тестируются с 2016 года. Результаты опытных испытаний будут направлены разработчикам для дальнейшего усовершенствования модели», – резюмируется в сообщении.