РИАМО – 5 фев. В Московской области по итогам 2018 года было введено в эксплуатацию больше всего жилых домов по стране, показатель региона базируется на отметке в 11,7%, всего же в эксплуатацию в РФ введены 1070,6 тысяч квартир, сообщается на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.

В материале, опубликованном на сайте уточняется, что общая площадь жилых объектов составила 75,3 миллиона квадратных метров, что составило 95,1% к предыдущему году (в 2017 году было введено 79,2 миллиона квадратных метров жилья, 98,7% к 2016 году).

«Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 11,7% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом», – отмечается в сообщении.

Высокие показатели также в Краснодарском крае – 5,8%, Санкт-Петербурге – 5,2%, Москве – 4,7%, Ленинградской области – 3,5%, Республике Татарстан – 3,2%, Ростовской области – 3,1%, Республике Башкортостан – 3,0% и других.

Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в 2018 году наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с 2017 годом в Краснодарском крае – на 7,1%, Республике Башкортостан – на 7,0%, Свердловской и Московской областях – на 3,2%, Самарской области – на 0,3%, заключается в материале.