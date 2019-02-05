РИАМО – 5 фев. До конца летнего периода текущего года в Реутове будут полностью отремонтированы как минимум две городские улицы, сообщил в ходе оперативного совещания в администрации города глава городского округа Станислав Каторов.

«В 2019 году пройдет полная реконструкция улиц Советская и Строителей. Также должны начаться работы по обустройству улицы Транспортная, состояние покрытия которой и плотность движения вызывают множество нареканий», – сказал Каторов.

По его словам, в перспективе Транспортная улица может быть расширена до четырех полос для движения автомобилей. Работы по созданию новых парковочных зон и капитальный ремонт дорожного полотна могут стартовать уже летом 2019 года.

Глава городского округа отметил, что много нареканий у автолюбителей вызывает улица Гагарина. Ее реконструкция также есть в планах.

По данным Реутовского информагентства, в 2018 году в Реутове прошла капитальная реконструкция трех городских улиц – Комсомольская, Новая и Молодежная. В общей сложности на них заменено свыше 25 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на протяжении двух километров.