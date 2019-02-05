РИАМО – 5 фев. Два новых сквера обустроят в Реутове в текущем году ко Дню города, который традиционно отмечается в начале сентября, сообщил во вторник глава городского округа Станислав Каторов.

«В перспективную стратегию развития Реутова мы включили создание новых небольших зеленых зон, которые станут местом отдыха и прогулок горожан. Два первых новых сквера могут появиться уже ко Дню города, который Реутов отметит в сентябре», – сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, места размещения зеленых зон отдыха должны выбрать сами жители. Для этого в сети интернет и СМИ города будет запущен опрос, по результатам которого пройдет окончательное голосование.