РИАМО - 5 фев. Из-за нарушений санитарных норм предприятие «Грин Пак» в Зеленограде закрыли на 60 дней, у фирмы отсутствовала система вентиляции, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В территориальный отдел управления Роспотребнадзора в Зеленоградском административном округе поступило обращение жителя на наличие химического запаха, идущего из вентиляционной шахты и двери подвала здания, находящегося рядом с жилым корпусом №1121 города Зеленограда.

«Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Зеленоградском административном округе была проведена внеплановая выездная проверка. В результате проверки установлено, что производственную деятельность по фасовке различных товаров и полиграфии на территории жилой застройки в нарушение требований «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» при отсутствии необходимых разрывов от жилых зданий осуществляет ООО «Грин Пак», – отмечается в сообщении.

В производственных помещениях предприятия отсутствует естественная и механическая приточно-вытяжная система вентиляции и естественное освещение. Производственный контроль не осуществляется, работники не обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, не организовано прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров работниками, занятыми во вредных условиях труда.

В отношении ООО «Грин Пак» было возбуждено дело об административном правонарушении и материалы проверки переданы в суд.

18 января 2019 года Зеленоградским районным судом Москвы вынесено постановление о приостановлении деятельности объекта на 60 суток. Исполнение решения находится на контроле территориального отдела.