РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 фев. Во вторник персонал и посетителей торгового центра «Июнь» в подмосковном Красногорске эвакуировали из-за сообщения о минировании здания, сообщил «РИАМО в Красногорске» очевидец Игнат Голаев.

«Работаю в ТРК «ИЮНЬ» в магазине Colin’s. Примерно в 15:00, если не ошибаюсь, началась эвакуация всего старого корпуса. Все, кто был в здании, были эвакуированы, где-то за 5-7 минут. Приехали пожарные, около двух-трех машин полиции и две скорые помощи», – сообщил Голяев.

Он добавил, что за пять минут до начала общей эвакуации его сестре, которая работает в детском развлекательном центре ТРК «Июнь», об угрозе минирования сообщила их общая сестра, муж которой служит в полиции.

«Сестра сказала, что ее мужу пришло сообщение о том, что в старом корпусе «Июня» заложена бомба на третьем этаже. Также добавила, чтобы она (вторая сестра очевидца – ред.) потихоньку предупредила персонал «Веселых джунглей» и начала эвакуацию детей и их родителей», – добавил Голяев.

По его словам, проверка здания заняла около получаса.