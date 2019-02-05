РИАМО – 5 фев. До конца текущего года в Реутове будет завершена программа ремонта подъездов, в сферу действия которой попали более 1 тысячи подъездов в 373 многоквартирных домах города, сообщил во вторник глава городского округа Станислав Каторов.

«В течение 2019 года мы полностью завершим обновление подъездов во всех 373 многоквартирных жилых домах, а в 2020 пойдем на «второй круг» ремонта: начнем обновлять подъезды, которые были обустроены в самом начале выполнения программы «Мой подъезд», – сказал Каторов.

Силами управляющих компаний в подъездах ремонтируют полы, обновляют плиточное покрытие, делают замену почтовых ящиков, монтируют провода, ремонтируют оконные блоки, проводят другие работы.

Глава Реутова напомнил, что программа стартовала четыре года назад. В 2018 году ремонт провели в 271 подъезде 73 домов, ровно столько же подъездов осталось обновить в текущем году. После завершения этих работ программа «Мой подъезд» в городе будет полностью завершена на год раньше планового срока.

По данным Реутовского информагентства, ремонт финансируется из средств областного бюджета, бюджета города и управляющих компаний. В соответствии с Жилищным кодексом, подъезды обязаны ремонтировать каждые пять лет.