Как фрилансерам накопить на пенсию

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Юрист Константин Бобров отмечает, что наличие записей в трудовой книжке не является единственным гарантом пенсии. Размер будущей пенсии зависит от того, какая сумма взносов поступала на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) человека в период его трудовой деятельности. От того, сколько денег было внесено, зависит количество пенсионных баллов, начисленных за этот период.

Первый (и самый простой) способ – отчислять процент в Пенсионный фонд самостоятельно. Для этого необязательно ходить в отделение ПФР ежемесячно. Нужно прийти с паспортом и СНИЛСом в территориальный орган Пенсионного фонда и написать заявление, которое сделает вас страхователем. Теперь размер будущей пенсии в ваших руках. Реквизиты, по которым следует перечислять средства, вам выдадут на бланке или квитанции, в которой вы сами укажете желаемый размер платежа.

Для того, чтобы понять, сколько средств следует отчислять, нужно рассчитать минимальную и максимальную сумму взносов по формуле:

Минимальный платеж: 1 МРОТ х 26% х 12 месяцев.

Максимальный: 8 МРОТ х 26% х 12 месяцев.

Вносить больше получившейся суммы нет смысла, ведь на количество баллов и будущие отчисления это не повлияет. Меньше тоже не стоит – в итоге можете недобрать необходимый балл.

Годовую сумму можно оплатить единовременно или «растянуть» на год. Главное – не забывать об отчислениях.

Второй вариант – негосударственные пенсионные фонды. Схема здесь будет работать та же самая. То есть, вам необходимо стать страхователем и получить реквизиты для ИИС. Условия у негосударственных фондов зачастую более выгодные, но все же не стоит нести средства в первую попавшуюся или сомнительную организацию, предварительно нужно узнать историю компании и проконсультироваться со специалистом.

Третий вариант – депозиты. Многие фрилансеры заводят несколько депозитных счетов. Выбирать лучше вклады без возможности снятия в течение срока – тогда процент будет больше, зато можно внести дополнительную сумму между старым договором и новым. Фишка такой «копилки» в том, что банк начисляет вам процент годовых. Здесь важно не потратить однажды всю сумму на что-нибудь другое. Каждый год добавляя на счет около 10 тысяч, к выходу на пенсию можно скопить немаленькую сумму, которая будет приносить хороший процент. При этом обязательно проверяйте, не появились ли у банков новые, более выгодные предложения по вкладам. Если впоследствии прибавить эту сумму к социальной пенсии по старости, может получиться весьма ощутимый доход.

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