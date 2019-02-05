Как фрилансерам накопить на пенсию

Какая пенсия положена фрилансеру
Пенсия сегодня начисляется по количеству заработанных пенсионных баллов и трудовому стажу. Для того, чтобы получить трудовую пенсию, нужно минимум 15 лет стажа и 30 баллов.
Если официального трудоустройства у человека не было, то и трудовой стаж ему не идет (за исключением нескольких ситуаций – ниже). Поэтому по достижении пенсионного возраста человек может рассчитывать лишь на минимальное пособие, то есть – социальную пенсию по старости. Для каждого региона эта сумма индивидуальна и зависит от прожиточного минимума пенсионера.
Так в 2019 году эта сумма в Москве составляет около 12 000 рублей – для проживающих в столице менее 10 лет, и около 17 500 рублей для тех, кто имеет московскую прописку более 10 лет. В Московской области минимальная пенсия примерно равна 10 000 рублей.
Ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко даже в случае недолгосрочной работы (от месяца до трех) советует настаивать на заключении гражданско-правового договора, например, договора возмездного оказания услуг или договора подряда.
«Это не сложно для работодателя, а вам даст возможность подтвердить в дальнейшем свой стаж и получить пенсионные отчисления», - советует эксперт.
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Как накопить пенсию самостоятельно
Юрист Константин Бобров отмечает, что наличие записей в трудовой книжке не является единственным гарантом пенсии. Размер будущей пенсии зависит от того, какая сумма взносов поступала на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) человека в период его трудовой деятельности. От того, сколько денег было внесено, зависит количество пенсионных баллов, начисленных за этот период.
Первый (и самый простой) способ – отчислять процент в Пенсионный фонд самостоятельно. Для этого необязательно ходить в отделение ПФР ежемесячно. Нужно прийти с паспортом и СНИЛСом в территориальный орган Пенсионного фонда и написать заявление, которое сделает вас страхователем. Теперь размер будущей пенсии в ваших руках. Реквизиты, по которым следует перечислять средства, вам выдадут на бланке или квитанции, в которой вы сами укажете желаемый размер платежа.
Для того, чтобы понять, сколько средств следует отчислять, нужно рассчитать минимальную и максимальную сумму взносов по формуле:
Минимальный платеж: 1 МРОТ х 26% х 12 месяцев.
Максимальный: 8 МРОТ х 26% х 12 месяцев.
Вносить больше получившейся суммы нет смысла, ведь на количество баллов и будущие отчисления это не повлияет. Меньше тоже не стоит – в итоге можете недобрать необходимый балл.
Годовую сумму можно оплатить единовременно или «растянуть» на год. Главное – не забывать об отчислениях.
Второй вариант – негосударственные пенсионные фонды. Схема здесь будет работать та же самая. То есть, вам необходимо стать страхователем и получить реквизиты для ИИС. Условия у негосударственных фондов зачастую более выгодные, но все же не стоит нести средства в первую попавшуюся или сомнительную организацию, предварительно нужно узнать историю компании и проконсультироваться со специалистом.
Третий вариант – депозиты. Многие фрилансеры заводят несколько депозитных счетов. Выбирать лучше вклады без возможности снятия в течение срока – тогда процент будет больше, зато можно внести дополнительную сумму между старым договором и новым. Фишка такой «копилки» в том, что банк начисляет вам процент годовых. Здесь важно не потратить однажды всю сумму на что-нибудь другое. Каждый год добавляя на счет около 10 тысяч, к выходу на пенсию можно скопить немаленькую сумму, которая будет приносить хороший процент. При этом обязательно проверяйте, не появились ли у банков новые, более выгодные предложения по вкладам. Если впоследствии прибавить эту сумму к социальной пенсии по старости, может получиться весьма ощутимый доход.
Какие периоды включают в трудовой стаж
Адвокат Коллегии адвокатов города Москвы «Барщевский и Партнеры», Елена Михалевич отмечает, что в официальный страховой стаж пенсии, помимо рабочих периодов, включаются:
- период учета в службе занятости. Если вы безработный, то обязательно идите в соцзащиту: выплаты вам назначат минимальные, но что важнее – будут проводить отчисления в Пенсионный фонд, то есть, вам будет засчитываться стаж. Однако помните, что стоять на учете в службе занятости можно только полгода;
- период добровольной уплаты страховых взносов в ПФР. Это можно делать самостоятельно или доверять третьим лицам. Этот пункт важен, например, для фрилансеров, которые хотят позаботиться о своем будущем, но не трудоустроены официально. О процедуре внесения дополнительных взносов можно узнать здесь;
- прохождение срочной военной службы и службы в правоохранительных органах;
- декретный отпуск. Срок ухода за ребенком, который включается в стаж, длится полтора года. Если ребенок не один и женщина несколько раз уходила в декрет, то суммарно стаж считается не более 6 лет за всех детей;
- периоды ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет. Это должно быть оформлено документально;
- периоды проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более 5 лет в общей сложности.
То есть, во всех вышеуказанных случаях вы не считаетесь безработным.
Самозанятые
Налог для самозанятых начал действовать в Москве и Подмосковье с 2019 года. По закону люди, регулярно получающие доходы от своей деятельности не более 2,4 миллиона рублей в год, должны уплачивать налог в размере 4-6%. Сделать это можно через приложение «Мой налог».
При этом 1,5% от суммы налога отправится в Фонд ОМС, а взносы на обязательное пенсионное страхование оплачиваются по желанию. Также налог не будет влиять на количество пенсионных баллов и трудовой стаж. Так что о собственной пенсии придется позаботиться самостоятельно.
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Где узнать о состоянии пенсионного счета
• На сайте Пенсионного форда России в личном кабинете.
• Через портал Госуслуг, в разделе «Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации» - подраздел «Пенсионный фонд Российской Федерации». Здесь нужно зарегистрироваться и получить полный доступ в ЛК.
• В Клиентской службе ПФР. Придется прийти с паспортом и СНИЛС в территориальный орган ПФР по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания и написать заявление. Интересующую информацию вам предоставят тем способом, который вы укажите. Срок ожидания – 10 рабочих дней.
• В банке (если есть эта услуга).
Жители Московского региона могут получить информацию по вопросам пенсий, позвонив по бесплатному телефону call-центра ПФР 8-800-510-5555.
Консультацию по вопросам пенсионного обеспечения, а также информацию о состоянии индивидуального инвестиционного счета в системе обязательного пенсионного страхования можно получить в клиентских службах ПФР, расположенных в районах Москвы и Московской области.
Найти адрес клиентской службы по адресу своего проживания можно на официальном сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса» (Отделения ПФР – Отделение по г. Москве и Московской области – Контакты и адреса).
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