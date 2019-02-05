РИАМО – 5 фев. Специалисты установили ограждающие конструкции в котловане вестибюля станции «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в столице, работы велись методом «стена в грунте», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Единственный вестибюль станции метро «Лефортово» будет расположен на углу Солдатской и Наличной улиц (неподалеку от кинотеатра «Спутник»). Это будет станция мелкого заложения (глубина — 16,6 метра), двухпролетная, с островной платформой и одним рядом колонн посередине», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что вестибюль будет связан с платформой четырьмя эскалаторами, пешеходным коридором и лестничными сходами.

«Метростроители уже начали разработку грунта и занимаются укреплением первого из четырех ярусов котлована», – дополнил Бочкарев.

Архитектурный облик вестибюля разрабатывали, учитывая застройку исторического района, а также масштабы сооружений и их цветовую гамму в первую очередь кинотеатра «Спутник».

Вестибюль запроектирован в виде периптера. Это основной тип древнегреческого храма времен архаики, который представляет собой прямоугольное здание, окруженное с четырех сторон колоннадой.

«БКЛ позволит радикально увеличить скорость и комфортность поездок на метро. Это самый крупный проект в истории метростроения в России и мире. По Большой кольцевой линии будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня по Московскому центральному кольцу», – заявил Бочкарев.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускать станции на БКЛ будут поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.