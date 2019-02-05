РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 фев. Сотрудники правоохранительных органов совместно с пожарными подмосковного Подольска проверили торговый центр «Центральный» в связи с анонимным сообщением о минировании объекта, взрывчатых веществ не обнаружили, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ТЦ.

«Пятого января сотрудники правоохранительных органов проверили на безопасность торговый центр «Центральный» в Подольске. На месте были сотрудники скорой помощи, пожарной охраны и других служб. В ходе проверки взрывчатых веществ не обнаружили», – сказал сотрудник.

Представители силовых структур проверяют во вторник порядка 50 торговых центров, школ и административных зданий на территории Москвы и Подмосковья. Проверки начались после анонимных звонков с угрозами о минировании.

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