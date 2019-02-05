РИАМО - 5 фев. Во вторник в аэропортах столичного авиаузла «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» задержали и отменили 43 рейса, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В столичном аэропорту «Внуково» задерживаются 10 рейсов, четыре отменены. В «Домодедове» девять рейсов задержали, еще 14 отменили. В «Шереметьеве» шесть рейсов задержаны.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.

Во вторник в Москве и Подмосковье облачная погода с прояснениями и без существенных осадков, минимальная температура воздуха составит до минус пяти градусов.