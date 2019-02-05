РИАМО (РЕУТОВ) – 5 фев. Приоритеты развития региона в 2019 году обсуждались на заседании правительства Московской области во вторник. В Реутове в число главных проектов вошли реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения и образования.

В ходе заседания правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на основные проекты, реализуемые муниципалитетами, которые должны быть завершены в течение года. Главной схемой развития, по его словам, станет такой алгоритм действий, в ходе выполнения которого должны быть решены имеющиеся проблемы, вызывающие наибольшее нарекание жителей, обращающихся через интернет-портал «Добродел». Второй задачей станет определение точек роста и планомерное благоустройство городов.

Комментируя выступление Воробьева, глава городского округа Реутов Станислав Каторов подчеркнул, что по всем этим направлениям в муниципалитете уже идет активная работа.

«Приоритетами 2019 года в Реутове станут проектирование и начало строительства пристройки к городской поликлинике №1 на 250 посещений в смену, приобретение современного оборудования для поликлиники на южной стороне города, работы по проектированию детского сада на 250 мест и школы на 1100 учеников в микрорайоне 10А, а также пристройки к действующему лицею, которая позволит принять на обучение еще 300 школьников», – отметил Каторов.