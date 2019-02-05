РИАМО - 5 фев. Российский фотохудожник, автор политических плакатов Андрей Будаев скончался 4 февраля, ему было 56 лет, сообщила РИАМО во вторник сестра художника.

«Он скончался вчера (4 февраля - ред.). Прощание пройдет в открытом режиме в пятницу в 11:30 в Николо-Угрешском монастыре в Дзержинском, который он восстанавливал и много для него сделал. Отпевание и прощание в этом монастыре», - сказала собеседник агентства.

Она добавила, что похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище.

Будаев - российский фотохудожник. Известен политическим плакатом с изображениями представителей российской политической элиты.