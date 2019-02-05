РИАМО – 5 фев. За первый месяц 2019 года в столице выдали три заключения о соответствии застройщика и проектной декларации нормам федерального законодательства, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Застройщики, получившие в январе право открыть продажи путем заключения договоров долевого участия, суммарно могут построить в городе около 137500 квадратных метров жилой недвижимости», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она уточнила, что всего в комитет поступило 11 заявлений от застройщиков.

«По трем было выдано положительное заключение, по трем – отрицательное. Однако это не означает, что по этим заявкам застройщики не смогут получить заключение о соответствии застройщика. После устранения выявленных специалистами комитета недочетов, застройщики снова смогут подать заявки. Четыре заявления находятся в обработке», – подчеркнула Пятова.

За аналогичный период 2018 года в комитет поступило 19 заявок.

«По 10 мы выдали положительное заключение, по девяти – отрицательное», – дополнила Пятова.

В 2018 году в Москомстройинвест поступило 504 обращения от застройщиков. При этом было выдано 312 заключений о соответствии.