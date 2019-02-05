РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 фев. Информация о минировании стадионов и торговых центров в Королеве не подтвердилась, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Во вторник в Королеве эвакуировали три стадиона и два торговых центра. В общей сложности было эвакуировано более 900 человек. На месте работали сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, дежурили бригады медиков.

«В Королеве звонки поступили по поводу стадиона «Металлист», стадиона «Чайка», «ТЦ №1», ТЦ «Гелиос» на проспекте Космонавтов. На все объекты были направлены экстренные оперативные службы города. Все объекты были проверены, информация не подтвердилась», – говорится в сообщении.

Во вторник по Москве и городах Подмосковья прокатилась волна ложной информации о минировании различных объектов здравоохранения, спорта, культуры, торговых центров, административных зданий.