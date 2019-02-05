РИАМО – 5 фев. Застройщик ЖК «Рассказово» в новой Москве завершил возведение домов второй очереди и передает ключи гражданам – соинвесторам строительства, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В состав второй очереди вошли два многоквартирных дома: 14-секционный на 808 квартир и 13-секционный на 705 квартир.

«Совокупная площадь домов второй очереди превышает 120 тысяч квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она уточнила, что в коммерческих помещениях на первых этажах зданий разместятся инфраструктурные объекты.

«На придомовой территории обустроены детские площадки и зоны отдыха. Благоустройство каждого двора дополняет уличную инфраструктуру соседних. Главный акцент сделан на спортивную составляющую. В одном дворе появился скейт-парк, в другом – универсальная спортивная площадка для командных видов спорта», – перечислила Пятова.

Коммерческий директор Sezar Group (девелопер проекта) Ольга Барабанова рассказала, что за четыре года с момента старта строительства в ЖК «Рассказово» введено в эксплуатацию шесть многоквартирных домов на 3676 квартир и многоуровневый паркинг.

«Завершается строительство детского сада, благоустроены придомовые дворы, организовано автомобильное и пешеходное движение. Реализация комплекса ведется в соответствии с современными стандартами комплексного освоения территории и требованиями аудитории комфорт+ класса», – дополнила представитель девелопера.

Строительство ЖК «Рассказово» (проект комплексного освоения территории) ведется на участке 34 гектаров в новой Москве, в 7 километрах от МКАД.

«Рамками проекта предусмотрено возведение десяти жилых домов и объектов социальной инфраструктуры: трех детских садов, двух поликлиник, школы, торгового центра, паркингов. Архитектурная концепция предусматривает квартальную застройку без автомобильного транспорта внутри дворовых территорий, визуальное решение опирается на идеи московской классики», – уточняется в пресс-релизе.

Пятую часть территории займут рекреационные прогулочные зоны, в том числе благоустроенная набережная озера, ввод в эксплуатацию которой запланирован в составе третьей очереди.