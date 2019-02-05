РИАМО – 5 фев. Суд привлек к ответственности собственника сельхозугодий в городском округе Истра за невыполнение в срок мероприятий по защите почв, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Ранее была проведена проверка по исполнению требований ранее выданного предписания на земельном участке сельскохозяйственного назначения, площадью 23 гектара. Участок принадлежит на праве долевой собственности Т.А. Байковой и расположен в городском округе Истра.

«В процессе проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не выполнено. Собственником не проведены мероприятия по ликвидации зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью, не разработана и не представлена информация по устранению нарушений земельного законодательства, выявленного при проведении проверки, которая предусмотрена законом», – отмечается в сообщении.

За выявленные нарушения управлением в отношении Т.А. Байковой был составлен протокол об административном правонарушении и материалы административного дела переданы в судебный участок №62 по городскому округу Истра для принятия решения.

«Решением мирового суда Т.А. Байкова привлечена к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», – заключается в материале.