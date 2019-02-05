РИАМО - 5 фев. В подмосковных Химках состоялось заседание круглого стола по теме «Электронный магазин. Проблематика и перспективы развития», от Московского областного УФАС участие в круглом столе принял заместитель руководителя ведомства Павел Мироненко, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

«В городском округе Химки Московской области состоялось заседание круглого стола по теме «Электронный магазин. Проблематика и перспективы развития». Участие в мероприятии приняли представители комитета по конкурентной политике Московской области, муниципальных образований, бизнес-сообществ и общественных организаций», – говорится в сообщении.

В ходе своего выступления Мироненко отметил, что создание электронного магазина сделало более доступным такой вид торгов как заключение контракта с единственным поставщиком. Результатом прозрачности электронного магазина явилась значительная экономия бюджетных средств «в такой, казалось бы, неконкурентной среде».

«Заключение контрактов вне электронного магазина хотя и не является нарушением федерального закона о контрактной системе, но вызвало большое количество жалоб в антимонопольную службу, которые были переадресованы в правительство Московской области. В результате активных действий комитета по конкурентной политике области вносятся корректировки в регламент работы электронного магазина и на постоянной основе совершенствуется его работа», – подчеркнул Мироненко.