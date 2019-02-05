РИАМО - 5 фев. В минувшем году в Москве арестовали свыше 2,4 тысячи автобусов и автомобилей перевозчиков-нарушителей, при этом число нелегальных перевозчиков в городе снизилось на 95%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Столичный департамент транспорта и Ространснадзор подвели итоги совместной работы по повышению безопасности пассажиров городского транспорта за 2018 год.

«В 2018 году в отношении недобросовестных перевозчиков вынесено около 2,5 тысяч штрафов за несоблюдение требований законодательства, более 2,4 тысячи автобусов и автомобилей арестованы и перемещены на специализированные стоянки. В результате совместной работы в Москве на 95% снизилось количество нелегальных маршрутов и перевозчиков», – говорится в сообщении.

В минувшем году было взвешены 5,7 тысячи грузовых автомобилей, составлено 2135 актов о превышении весовых параметров, 636 грузовиков перемещены на спецстоянки.

«Специалисты «Организатора перевозок» совместно с Ространснадзором, коллегами из ГИБДД ежедневно контролируют работу маршрутов наземного транспорта на транспортно-пересадочных узлах, выявляя нелегальных перевозчиков. Мы видим большие результаты этой работы – москвичи имеют безопасный комфортный наземный городской транспорт. Почти все перевозки осуществляют легальные транспортные компании, ведущие честный и прозрачный бизнес, а криминальные маршрутки ушли в прошлое», – заявил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В 2018 году по поручению мэра Москвы и в рамках программы «Безопасный город» для управления правительство Москвы закупило транспорт и различное оборудование: 21 автомобиль Renault Duster, шесть автомобилей Toyota Camry, 36 планшетных компьютеров, 89 автомобильных видеорегистраторов и другую технику, в том числе для работы в офисе.