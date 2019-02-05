РИАМО – 5 фев. Доступность жилья за последние пять лет выросла в Москве и в мегаполисах Сингапур и Мумбаи, сообщает «Интерфакс».

По данной теме был обнародован отчет Urban Features компании Knight Frank.

«В рамках исследования эксперты оценили разрыв между доходами населения и доступностью жилья в мире. Они выяснили, что этот разрыв достиг отметки примерно в 740 миллиардов долларов на мировом уровне в 2018 году», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в рамках мониторинга была проанализирована доступность жилья в 32 городах мира по трем параметрам. В исследовании подчеркивается, что за последние пять лет во всех изученных городах динамика средней стоимости жилья превысила средний рост дохода на 16%.

«При этом за этот же период Москва, Сингапур, Мумбаи и Париж продемонстрировали положительную динамику роста среднего дохода населения на 22% по сравнению с ростом стоимости жилья», – добавляется в материале.

Исходя из данных исследования, в Нью-Йорке отмечено преобладание доходов над ценами на жилье на 3%.

«В Амстердаме, Ванкувере и Окленде наблюдается стремительное доминирование цен на жилье над показателем доходности на 59%, 46% и 32% соответственно, что делает их наименее доступными городами», – заключается в сообщении.