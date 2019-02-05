РИАМО – 5 фев. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Подмосковье за неделю оказался ниже расчетных эпидемических пороговых величин, жителям региона напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики этих заболеваний, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«По данным мониторинговых наблюдений, в период с 26 января 2019 года по 1 февраля 2019 года (пятая неделя) на территории Московской области среди совокупного населения зарегистрировано 58353 случая заболеваний ОРВИ и гриппом (показатель заболеваемости 78,32 на 10 тысяч населения). Показатели заболеваемости среди совокупного населения и в разрезе возрастных групп ниже расчетных эпидемических пороговых величин», — говорится в сообщении.

В рамках лабораторного мониторинга из числа обследованных на прошедшей неделе у 36,1% обнаружены РНК возбудителей респираторных инфекций. Кроме того, в структуре циркулирующих респираторных вирусов продолжает нарастать доля вирусов гриппа типа А.

«Продолжают циркулировать и респираторные вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие», – отмечается в материале.

В связи с заболеваемостью ОРВИ было закрыто 35 групп в 20 дошкольных образовательных учреждениях и 40 классов в 11 школах.

«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ находится на постоянном контроле управления», – подчеркивается в материале.

Жителям Подмосковья рекомендовали в местах массового скопления людей, в общественном транспорте избегать контакта с лицами с выраженными симптомами респираторного заболевания, одеваться по погоде, избегать переохлаждения, особенно при длительных прогулках. Тщательно мыть руки после посещения общественных мест.

При возникновении первых признаков заболевания нужно обратиться за медицинской помощью, остаться дома и вызвать врача. В рацион следует включить продукты и напитки с витамином С.