РИАМО - 5 фев. Холдинг «РЖД» расширяет перечень поездов из Москвы и других городов страны, билеты на которые можно приобрести по невозвратному тарифу, говорится в сообщении пресс-службы АО «Федеральная пассажирская компания».

Ввод в продажу невозвратных билетов на новых направлениях будет осуществляться поэтапно, отмечается в материале.

«С 5 февраля невозвратные билеты можно будет приобрести на поезд № 737/738 Воронеж – Москва; с 19 февраля – на поезд №26/25 Москва – Санкт-Петербург; с 5 марта – на поезд №49/50 Самара – Москва; с 19 марта – на поезд №642 Ростов-на-Дону – Адлер, со 2 апреля – на поезд №104 Москва – Адлер», – говорится в сообщении.

Билеты по невозвратному тарифу доступны в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения скоростных внутрироссийских поездов (дерегулированный сегмент). На поездки в плацкартных и общих вагонах (регулируемый сегмент), а также на поезда, следующие в/из Калининградской области, невозвратный тариф не распространяется.

Невозвратные билеты составят до 10% от общего количества билетов, предложенных к продаже на тот или иной поезд. Стоимость невозвратных билетов ниже стоимости обычных на 5-20%. Размер скидки зависит от типа вагона и периода совершения поездки.

Как напоминается в материале, невозвратный тариф не предусматривает получение обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного документа (билета). Исключение составляют ситуации, связанные с несчастными случаями и техническими проблемами на железной дороге.