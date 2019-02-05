РИАМО - 5 фев. Минэкологии Подмосковья оштрафовало незаконного недродобытчика в Рузском округе на сумму более миллиона рублей за добычу песка без лицензии, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора наложили два крупных штрафа на ООО «Стройкамень», которое ведет геологоразведку в Рузском городском округе вблизи деревни Крюково. Постановления об административных правонарушениях вынесены по итогам рассмотрения материалов расследования Рузской городской прокуратуры.

«Фирма вела добычу песка и гравия, не имея лицензии на недродобычу. Помимо этого, проверяющие обнаружили на месте разработки навалы строительного мусора и разливы горюче-смазочных материалов на открытом грунте, что является грубым нарушением правил обращения с отходами», – говорится в сообщении.

Минэкологии оштрафовало общество на общую сумму 1,1 миллиона рублей. Устранение нарушений природоохранного законодательства находится на контроле Рузской городской прокуратуры.

В прошлом году в Подмосковье пресекли 259 нарушений правил обращения с отходами и 35 случаев незаконной недродобычи. Самый крупный штраф предстоит выплатить ООО «Антей», незаконно добывавшему песок в Кашире в пойме реки Оки. Минэкологии наложило на нарушителей штраф в размере 1 миллиона рублей, однако те не оплатили его в срок. По решению суда им придется выплатить штраф в двойном размере.