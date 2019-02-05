РИАМО - 5 фев. Столичное управление ФАС дважды оштрафовало Московскую объединенную энергетическую компанию (МОЭК) за неисполнение предписаний антимонопольного органа в установленные сроки на общую сумму в 600 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Ранее по результатам рассмотрения антимонопольных дел ведомство выдало монополисту предписания по двум фактам злоупотребления доминирующим положением на столичном рынке теплоснабжения. Предписания направлены на восстановление нарушенных прав управляющих компаний многоквартирных домов.

«Монополист не согласился с требованиями предписаний и обратился в судебные органы, которые в свою очередь подтвердили законность действий антимонопольного органа. Даже после решений судов МОЭК не исполнила предписания в установленный срок, за что и была оштрафована», – отмечается в материале.

Кроме того, ведомство выдало МОЭК представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

«Поводом для представления стало отсутствие надлежащего контроля со стороны монополиста за сроками исполнения требований предписаний. Теперь компании необходимо предпринять соответствующие организационно-распорядительные меры в целях неукоснительного исполнения предписаний антимонопольных органов в установленные сроки», – дополнил заместитель руководителя Московского УФАС Никита Полещук.

Неисполнение представления антимонопольного органа может повлечь повторное привлечение МОЭК к административной ответственности.