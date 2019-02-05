РИАМО - 5 фев. Бесплатная Wi-Fi сеть MT_FREE заработала еще в семи перегонах Солнцевской линии Московского метрополитена, на участке «Раменки — Рассказовка», говорится в сообщении пресс-службы компании «МаксимаТелеком».

Теперь ежедневно бесплатным Wi-Fi в метро смогут воспользоваться жители районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино, в которых проживает около 600 тысяч человек.

«В настоящее время в перегонах Солнцевской линии установлено 74 базовых станции, протяженность оптического и электрического кабеля составляет около 100 километров», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, сеть MT_FREE приходит в новые районы Москвы вместе с развитием метрополитена.

«В 2019 году бесплатный Wi-Fi появится на строящемся участке «Косино — Некрасовка» Некрасовской линии и на перегоне «Петровский парк — Савеловская» Большой кольцевой линии», – дополнил генеральный директор «МаксимаТелеком», оператора сети MT_FREE Борис Вольпе.

«МаксимаТелеком» – первая в мире компания, создавшая и запустившая бесплатную высокоскоростную сеть Wi-Fi в подвижном составе метрополитена.