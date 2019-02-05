РИАМО - 5 фев. Московским областным УФАС России в отношении должностного лица ООО «Элит-Медикал» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее управлением в отношении общества возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых администрацией Железнодорожного.

«Московское областное УФАС России признало ООО «Элит-Медикал», нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», и приняла решение о передаче материалов для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии со статьей об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.