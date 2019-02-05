РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 фев. Во вторник днем поступил телефонный звонок о минировании стадиона «Весна» в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, в результате проверки выяснилось, что он был ложным, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации горокруга.

«Во вторник (5 февраля – ред.) днем по телефону поступил звонок о том, что заминирован стадион «Весна». На место выехали сотрудники полиции, в том числе кинолог с собакой, а также пожарно-спасательной части и других служб. В ходе проверки взрывчатых веществ обнаружено не было», – сказал сотрудник.

Представители силовых структур проверяют во вторник порядка 50 торговых центров, школ и административных зданий на территории Москвы и Подмосковья. Проверки начались после анонимных звонков с угрозами.