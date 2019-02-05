РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 фев. Два торговых центра эвакуировали в Королеве из-за сообщений о минировании, на место прибыли экстренные службы, сообщил «РИАМО в Королеве» директор муниципального казенного учреждения «Королевский центр безопасности и гражданской обороны населения» Александр Потатуев.

Сообщения о минировании двух торговых центров «Гелиос» и «ТЦ#1» в Королеве поступили во вторник. В ТЦ работают сотрудники МЧС, Росгвардии, кинологи, полицейские.

«Эвакуировано 800 человек, все экстренные службы работают на месте, проводится проверка, работа центров полностью остановлена», – сказал Потатуев.

Сообщение о минировании стадиона «Металлист» не подтвердилась. Проводится проверка еще двух стадионов в городе.

Очередная волна сообщений о минировании административных зданий и социальных объектов прокатилась по стране в январе, затронув территорию от Дальнего Востока до Центральной России. Счет эвакуированных шел на тысячи. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.

Ранее волна звонков телефонных террористов о минировании зданий инфраструктуры и торговых площадок началась в России в сентябре 2017 года. В общей сложности было «заминировано» около 3,5 тысячи зданий в 180 городах страны. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась.

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