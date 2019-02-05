РИАМО – 5 фев. Японский автомобильный флагман Toyota осенью на токийском автосалоне представит новое поколение легендарного внедорожника Land Cruiser, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно данным ресурса Best Car, ссылающегося на свои источники внутри японского концерна, новое поколение Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX представят осенью текущего года в статусе концепт-кара, а уже в 2020 году компания презентует серийные версии внедорожников.

«Автомобили сохранят рамную конструкцию, однако одновременно станут легче и безопаснее для пешеходов и пассажиров благодаря оснащению модернизированными системами активной безопасности», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, на японском рынке моторная гамма будет включать бензиновый 3,5-литровый турбированный V6 от седана Lexus LS500, а также гибридную силовую установку от Lexus LS 500h. Оба агрегата будут работать с 10-ступенчатым «автоматом».

Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX выпускаются более 10 лет.

Нынешнее поколение Toyota Land Cruiser предлагается на российском рынке с 4,6-литровым бензиновым двигателем (309 лошадиных сил) и 4,5-литровым турбодизелем мощностью 249 лошадиных сил.