РИАМО – 5 фев. Российская авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади после решения Верховного суда, передает Федеральное агентство новостей.

«С 18 февраля 2019 года пассажиры «Победы» смогут провозить на борту одно место ручной клади массой до 10 килограммов. При этом габариты багажа не должны превышать параметров 36 на 30 на 4 сантиметра», – отмечается в сообщении.

Также на борт можно будет взять дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36 на 30 на 23 сантиметра, покупки из duty free габаритами до 10 на 10 на 5 сантиметров, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и детское питание, костыли, детскую люльку.

Ранее «Победа» подала к Минтрансу и Минюсту иски, в которых просила частично отменить нормы перевозки бесплатной ручной клади, позволяющие сверх пятикилограммовой нормы брать в салон сумку, рюкзак, букет цветов, костюм в портпледе. При этом сумка, рюкзак и другие вещи допущены к бесплатной перевозке, если соответствуют габаритам до 36 на 30 на 27 сантиметров в трех измерениях.

Суд не удовлетворил требования истца, а Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала решение законным.