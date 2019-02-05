РИАМО – 5 фев. «Телефонное минирование», начавшееся около 10:30 во вторник в столице, набирает обороты, число звонков уже перевалило за 200, сообщает «Интерфакс».

По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, на 14:30, количество звонков о минировании превысило 200.

«Угрозы поступают и на электронные адреса московских предприятий, учреждений и организаций», – заявил источник.

Он уточнил, что к 14:00 в столице завершилась проверка порядка 30 объектов, для чего эвакуировали свыше 20 тысяч человек.

«Взрывных устройств обнаружено не было», – отметил источник издания.

Сигналы о минировании объектов в Москве поступают с телефонов и IP-адресов иностранных государств, в том числе с Украины. В числе объектов, получивших анонимные звонки, оказались МГТУ имени Баумана, РГГУ, МГГУ, Институт русского языка имени Пушкина, Московский университет гражданской авиации, Российский государственный университет физкультуры, спорта и туризма, парк «Сокольники», бассейн «Чайка», башня «Город столиц» в комплексе «Москва-Сити», несколько столичных школ, а также торговые центры «ЦУМ», «Интер-Север» и другие.