РИАМО - 5 фев. В рамках благотворительной акции «Дерево добра» подписку на различные издания для многодетных семей, инвалидов, детских домов оформили жители Москвы и Московской области, всего они потратили около 2 миллионов рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

«Почта России» продолжает акцию «Дерево добра», которая традиционно проводится с 2015 года. Во второй половине 2018 года в рамках акции жители Москвы оформили благотворительную подписку на сумму более 1,5 миллиона рублей. В Подмосковье это сумма составляет около 600 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Акция «Дерево добра», в рамках которой любой может подарить благотворительную подписку в любом почтовом отделении или оформить на сайте, объединило клиентов «Почты России» по всей стране.

Благотворитель самостоятельно выбирает, кому оформить подписку. Это может быть многодетная семья, детские дома и приюты, дома ветеранов, дома для одиноких, престарелых, инвалидов. Также можно подписать на издания вузы, библиотеки, школы.

«В области наиболее активно себя проявили клиенты почтовых отделений, входящих в структуру Коломенского, Воскресенского и Одинцовского почтамтов. В столице – клиенты Московского межрайонного почтамта №4, в ответственности которого находятся районы вдоль Ленинградского проспекта», - уточняется в материале.

Для детей в основном оформляют подписку на развивающие издания. Для старшего поколения – ежедневную новостную периодику, журналы и газеты по теме здоровья, садоводства, спорта, а также сканворды и другие тематические издания.

Жители региона могут ознакомиться с подписными изданиями по каталогу «Почты России», в который на сегодняшний день включены более 3,7 тысячи изданий, а также по подписным каталогам сторонних агентств.