РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 фев. На стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи взрывчатки не обнаружено, ранее поступил анонимный звонок с информацией о минировании объекта, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы муниципального управления МВД России «Балашихинское».

Во вторник поступил анонимный звонок с угрозами о минировании стадиона «Орион» на улице Пионерской в микрорайоне Железнодорожный. Около 12:00 полицейские эвакуировали посетителей и организовали оцепление.

«В 11:55 работники стадиона «Орион» позвонили в службу «112», сообщив об анонимном звонке с угрозой. На место выехали сотрудники полиции, ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», а также пожарно-спасательной части и других служб. Полицейские организовали оцепление, эвакуированных людей попросили уйти с территории. В ходе проверки, взрывчатых веществ обнаружено не было», – сказала собеседница агентства.

Она добавила, что инспекторы ГИБДД ограничили на время проверки движение по улице Пионерской возле стадиона. К 14:00 движение было восстановлено.

Представители силовых структур проверяют сегодня порядка 50 торговых центров, школ и административных зданий на территории Москвы и Подмосковья. Проверки начались после анонимных звонков с угрозами.