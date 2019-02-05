РИАМО - 5 фев. В Госадмтехнадзор в январе поступило более 2,1 тысячи обращений от жителей Московской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сообщений от жителей с жалобами на благоустройство снизилось на 13% (312 сообщений), говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В январе Госадмтехнадзор помог навести порядок и отладить ход зимней уборки по данным обращениям граждан. Также с начала года от жителей в адрес ведомства поступило 73 благодарности. Больше всего благодарностей за работу по наведению чистоты и порядка, проводимую службой, пришло из Раменского, Ленинского района и Щелкова», – отмечается в сообщении.

Всего на портал «Добродел» с начала 2019 года по категориям работы Госадмтехнадзора поступило более 26 тысяч сообщений от жителей, что составляет 45,4% от общего количества сигналов.

Портал «Добродел» создан в 2015 году для получения обратной связи и устранения проблем жителей Подмосковья. Ответы ведомств предоставляются в течение восьми рабочих дней.